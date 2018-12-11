Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московского участкового посадили на 13 лет за работу на ЦРУ 

Lenta.ru + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве суд приговорил бывшего полицейского к 13 годам колонии за государственную измену. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает агентство «Москва».
Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку дело было маркировано грифом «совершенно секретно». Суд признал Алексея Житнюка виновным в совершении преступления, приговорил его к сроку в колонии строгого режима и лишил звания старшего лейтенанта полиции.
Об аресте Житнюка сообщалось в декабре прошлого года. По данным СМИ, он передавал секретную информацию Центральному разведывательному управлению США. Эти сведения касались российского Военно-морского флота.
Тогда же в Москве заключили под стражу норвежского шпиона Фруде Берга. Сотрудники ФСБ задержали его в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения. По версии следствия, документы касались Военно-морского флота и были переданы ему Житнюком.
Сообщалось также, что Житнюк, которого обвинили в шпионаже по связанному с арестом норвежца делу, работал участковым в районе Северное Медведково.
Последние новости
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей Стали известны подробности глобального сбоя в столичном метро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давка была бешеная»99
Эксперт объяснил смысл полета Ту-160 в Венесуэлу53
Украинцы увидели в разрыве договора о дружбе выигрыш для РФ10
«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка15
Новая дача Захаровой217
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:22
«Давка была бешеная»
Происшествия Новости Москвы
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение