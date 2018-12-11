Московского участкового посадили на 13 лет за работу на ЦРУ

Москве суд приговорил бывшего полицейского к 13 годам колонии за государственную измену. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает агентство «Москва» Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку дело было маркировано грифом «совершенно секретно». Суд признал Алексея Житнюка виновным в совершении преступления, приговорил его к сроку в колонии строгого режима и лишил звания старшего лейтенанта полиции. Об аресте Житнюка сообщалось в декабре прошлого года. По данным СМИ, он передавал секретную информацию Центральному разведывательному управлению США . Эти сведения касались российского Военно-морского флота. Тогда же в Москве заключили под стражу норвежского шпиона Фруде Берга. Сотрудники ФСБ задержали его в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения. По версии следствия, документы касались Военно-морского флота и были переданы ему Житнюком. Сообщалось также, что Житнюк, которого обвинили в шпионаже по связанному с арестом норвежца делу, работал участковым в районе Северное Медведково.