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В Москве на экранах внезапно включилось порно 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
С удивительным происшествием столкнулись жители одного из многоквартирных домов на юге Москвы. Там в одном из подъездов на мультимедийном экране вместо рекламы включили откровенное видео, сообщает m24.ru.
Инцидент произошел в районе Марьино. Около лифта многоквартирного дома здесь установлены дисплеи, где транслируется информация городских служб и реклама. Но внезапно накануне вечером там начали воспроизводиться порноролики. Местные жители пожаловались журналистам.
По предварительным данным, видео для взрослых на экранах запустили хулиганы. Как они получили доступ к системе, пока выясняется.
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