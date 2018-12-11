В Москве на экранах внезапно включилось порно

С удивительным происшествием столкнулись жители одного из многоквартирных домов на юге Москвы . Там в одном из подъездов на мультимедийном экране вместо рекламы включили откровенное видео, сообщает m24.ru

Инцидент произошел в районе Марьино. Около лифта многоквартирного дома здесь установлены дисплеи, где транслируется информация городских служб и реклама. Но внезапно накануне вечером там начали воспроизводиться порноролики. Местные жители пожаловались журналистам.

По предварительным данным, видео для взрослых на экранах запустили хулиганы. Как они получили доступ к системе, пока выясняется.