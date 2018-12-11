В Омске осудили участника банды «черных банкиров»

Суд в Омске во вторник приговорил к условному сроку лишения свободы члена группы "черных банкиров", обналичивших свыше 9,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам представитель прокуратуры Омской области

По данным СК, преступное сообщество из десяти человек под руководством бывшего генерального директора некоммерческого партнерства СРО "Первая гильдия строителей" Станислава Мацелевича действовала в Омске с 2008 по 2014 годы. Группа, как считает следствие, вела незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали деньги. Всего объем незаконных банковских операций превысил 9,2 миллиарда рублей, что позволило получить доход более чем на 322 миллиона рублей.

"Сегодня, 11 декабря 2018 года, Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего участника преступного сообщества. Органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Участие в преступном сообществе" и "Незаконная банковская деятельность", — сообщил представитель прокуратуры.

По данным ведомства, Владислав Эйснер в 2011-2014 годах был участником преступного сообщества под руководством Мацелевича. В связи с тем, что свою вину он признал полностью, заключив с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

"Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 150 тысяч рублей", — сообщили в прокуратуре, уточнив, что приговор пока не вступил в силу.

Ведомство изучит его и даст свою оценку законности вынесенного решения. Гособвинитель просил суд назначить наказание в виде шести лет реального лишения свободы.

Ранее два бухгалтера группы, Елена Зырянова и Екатерина Бунакова, признавшие свою вину и заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием, по приговору суда получили по четыре года лишения свободы условно.