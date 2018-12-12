Что привело к транспортному коллапсу в Москве?

За двое суток, по данным Гидрометцентра, в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Образовались девятибалльные пробки. Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт — но там свои проблемы

Нулевая температура и мокрый снег в столице снова привели к гололеду. 11 декабря МЧС объявило «желтый» уровень опасности — третий из пяти по степени угрозы. Вечером пробки на дорогах достигают девяти баллов.

Чтобы не провоцировать аварии на дорогах, власти Москвы посоветовали автомобилистам пересесть на метро и автобусы. Департамент транспорта посчитал, что быстрее и безопаснее будет добираться на работу именно так. Тем не менее многие водители, несмотря ни на какие пробки, остаются за рулем. Осенне-зимний период всегда сложный и для автомобилистов, и для людей, которые пользуются общественным транспортом, говорит водитель Александр:

«Бывают сбои, коллапсы. Если я планирую поехать на машине — не хочется мне толкаться в общественном транспорте — конечно, я выезжаю заранее, хорошо заранее, чтобы уже наверняка не опоздать. Не было пробок, и вот они появились. Эту ситуацию как-то надо разруливать, взять на заметку, таких мест много по Москве. Может быть, это связано с тем, что Новый год на носу».

Алексей Аксенов: Однако и общественный транспорт не панацея. Например, во вторник на двух линиях столичной подземки образовалась давка. Составы двигались с увеличенными интервалами и не справлялись с потоком людей. А советы правительства и МЧС могут привести к заторам и похуже, говорит автообозреватель BFM.ru

Алексей Аксенов, автообозреватель, шеф-редактор Business FM

«Если в целом говорить о предложениях руководства города с призывами водителей в плохих погодных условиях пересаживаться на общественный транспорт, я особого смысла в этом не вижу. Когда все едут на работу, линии метро подзабиты, мягко говоря, и если большая часть автомобилистов пересядет в этот же момент на метро, то коллапс может случиться. Если не коллапс, то, во всяком случае, неудобства для себя и других пассажиров будут еще более суровые».

С транспортным коллапсом справиться непросто: причины у него комплексные и перетекают одна в другую. Не всегда качественная уборка снега, гололед на дорогах, плохая видимость у водителей из-за налипшей на стекла грязи и так некстати заканчивающаяся незамерзайка. И когда происходит температурный скачок, Москва встает в пробках.

Вдобавок автолюбители жалуются на неравномерность покрытия на дорогах: где-то лед, где-то снег, а где-то и глубокая лужа. И если последние еще можно перетерпеть, то наледь представляет реальную угрозу для безопасности водителей.

Для борьбы с гололедом у коммунальных служб есть только один способ — реагенты. Компоненты кальция и натрия позволяют увеличить трение между поверхностями — колеса перестают скользить. Конечно, существуют нормативы дозировки реагентов. Но одно дело теория, на практике часто бывает по-другому. А потом определить, кто прав, кто виноват, очень сложно, говорит гендиректор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов, гендиректор Центра экологических инициатив

«Они рассчитываются на определенные температуры и погодные условия. Естественно, есть технические условия их эксплуатации, они расписаны. В противном случае все риски несет та организация, которая содержит и эксплуатирует дорожное покрытие. Прецедентов не было таких, чтобы проводили очень скрупулезные разбирательства на соответствие/несоответствие, потому что установить потом, какой же был коэффициент сцепления и кто виноват — то ли тормоза неисправные, то ли реагент не сработал, то ли действительно неправильно по регламенту его насыпали — очень сложно».

При этом чиновники неоднократно заявляли, что от реагентов отказываться не собираются. И в этом году правительство закупило противогололедных средств на общую сумму около 6 млрд рублей. Западный опыт использования, например, гранитной крошки в России оказался неприменим: коммунальные службы, как говорят эксперты, пока к этому не готовы.