Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?

На днях оперативники МУР и ФСБ задержали в Москве Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах как Каха Гальский, — держателя российского воровского общака и одного из самых влиятельных российских воров в законе. В криминальном мире считалось, что у Парпалии в силу его хороших отношений с правоохранительными органами есть «иммунитет» от преследования — но на этот раз что-то пошло не так. Казначей попал в СИЗО «Пресня», а его дело взяли на контроль чекисты, что говорит о серьезности его положения и печальных перспективах. В том, как «золотой вор» попал в крутой переплет и что теперь ожидает оставшийся без хранителя российский общак, «Лента.ру» разбиралась вместе с Викторией Гефтер, редактором главного портала о криминальном мире России «Прайм Крайм».

Каху Гальского задержали вечером в пятницу, 7 декабря, на Рублевском шоссе — при въезде в Москву (территория района Кунцево, северо-запад столицы). Операцию провели сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) при содействии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, при этом вор в законе оказал сопротивление оперативникам. При личном досмотре у Кахи Гальского нашли большую дозу кокаина, а внешний вид, речь и поведение криминального авторитета не оставляли сомнений в том, что и сам он в тот момент находился под действием наркотика. Ко всему прочему, у ранее судимого водителя вора в законе при себе оказался незарегистрированный боевой пистолет.

Сразу после задержания Кахи Гальского на оперативников обрушился шквал предложений об освобождении авторитета и даже угрозы в случае несогласия. Находившиеся при этом чекисты тщательно фиксировали каждый входящий звонок — и вполне можно предположить, что эти звонки еще обернутся проблемами для звонивших.

Чтобы понять, почему поимка Кахи Гальского так взбудоражила криминальный мир, надо вспомнить его историю. Сегодня он входит в число самых влиятельных российских воров в законе — а начинал свой преступный путь на заре 90-х как простой вор-борсеточник. В 1999 году криминальный авторитет получил воровской титул, при этом не отсидев ни одного обязательного в таких случаях срока.

Несмотря на то что Каха Гальский до сих пор ни разу не привлекался к уголовной ответственности, сотрудники правоохранительных органов не раз задерживали его вместе с другими ворами в законе, в том числе на воровских сходках. То, что авторитет всякий раз выходил сухим из воды, дало повод для разговоров в криминальном мире: мол, Каха Гальский как-то связан с правоохранительными органами, причем эта связь — взаимовыгодная. Больше того, своим вызывающим поведением при задержаниях авторитет как будто недвусмысленно давал понять, что оперативники ему чем-то обязаны.

Стремительный рост влияния Кахи Гальского в криминальном мире начался после его знакомства с лидером преступного мира России Захарием Калашовым (Шакро Молодой) — последний вернулся в Россию из Испании в 2014 году. Гальский оказался одним из немногих, кто сумел войти в ближайшее окружение Шакро, не будучи его хорошим знакомым или родственником. А представил новичка криминальному «королю» Гурам Чихладзе (Квежоевич) — потомственный кутаисский вор в законе. Позже Каха Гальский настолько вошел в доверие Шакро, что после его ареста в июле 2016 года (весной Калашов получил почти десятилетний срок) принял в свое ведение российский воровской общак.

— Конечно, держателем общака Каха Гальский стал благодаря близости к Шакро, — говорит Виктория Гефтер. — Он просто не упустил шанс: показал себя с наилучшей стороны, сам приносил много денежных «проектов», оправдал доверие. В итоге Каха Гальский стал получать деньги с большинства регионов России (пусть и не со всех), в его руках оказались основные денежные потоки, которые шли к Шакро.

По словам собеседницы «Ленты.ру», вообще, держать воровской общак — это в первую очередь головная боль и огромная ответственность. Несмотря на большой соблазн, многие отказываются от этой должности. Но в криминальном мире она, безусловно, почетная — подчеркивает достоинства занимающего ее человека. Держатель воровского общака наделен всеми, выражаясь бухгалтерским языком, контрольно-ревизионными полномочиями. Он должен следить как за наполняемостью теневого «бюджета», так и за целевым расходованием средств на подотчетных держателю территориях.

Сам по себе общак — это воровские деньги, которые еще называют «черным воздухом». В криминальном мире их на постоянной основе собирают в каждом регионе — сейчас, в основном, в местах лишения свободы. Эти деньги, по сути, являются добровольными взносами с любого дохода. На свободе их могут платить, к примеру, как процент от удачного преступления или сделки, если речь идет о «приблатненных» бизнесменах. За решеткой это обычно комиссия с передачи или денежного перевода, плюс обязательные отчисления с азартных игр (10 процентов от ставки).

— Частично деньги для общака (как и от обычных налогов) остаются в регионах (условно, на той же зоне, где и были собраны) и расходуются на текущие нужды, — говорит редактор «Прайм Крайм». — По сути, это касса взаимопомощи. Если человек по жизни заслужил такое право, он может обратиться за помощью и получить в общаке деньги, чтобы потом вернуть в том же объеме, без процентов. При таком теневом обороте всегда образуются излишки денег, которые, при наличии в регионе вора в законе, уходят ему. Если нет, их получает вор в законе, курирующий регион, через своего местного «смотрящего» или «положенца».

В регионах, где есть один вор в законе, всеми деньгами распоряжается он сам. К примеру, в Воронеже это Олег Плотников (Плотник). Разумеется, он подотчетен воровской сходке, на которой в любое время воры могут попросить его отчитаться. Чем ближе к федеральному центру, тем выше плотность денежных потоков и больше воров, для которых собираются деньги.

— В Московской области СИЗО каждого города отправляют деньги на разных воров, — объясняет Виктория Гефтер. — Например, Ногинск — на Олега Пирогова (Циркач), Орехово-Зуево — на Дмитрия Чантурию (Мирон), Кашира — на Константина Борисова (Костыль) и Сергея Стокозуба (Самарский), Волоколамск — на Шедели Зарандию (Бесо), а Зеленоград — на Реваза Кахмазова (Резо Лоткинский). Это очень конкурентная среда.

Сегодня воры, проживающие за пределами России — в частности, в Турции или Греции, постоянно пытаются ставить своих смотрящих в российских тюрьмах и колониях, чтобы замыкать на себя денежные потоки. В результате на уровне отдельно взятых исправительных учреждений возникают конфликты воровских кланов.

— Само собой, одного хранилища, где воры держат все собранные деньги, не существует, — рассказывает собеседница «Ленты.ру». — Как правило, их хранят в разных «корзинах», то есть в сейфах у доверенных лиц. Как показывает практика, в одном месте может храниться по 1-3 миллиона долларов. Так, недавно был случай, когда при обыске у одесского вора в законе Алексея Слюсаренко (Дубина) был изъят миллион долларов, который полицейским через год пришлось вернуть.

Виктория Гефтер вспоминает другую историю: однажды в Москве квартирные воры забрали из сейфа три миллиона долларов, которые, как оказалось, положил туда на хранение вор в законе Константин Гинзбург (Гизя). На место происшествия тогда выезжали высокие чины из столичной полиции; миллионы в итоге нашли и вернули. Но в целом деньги, лежащие мертвым грузом в сейфе, не могут быть в безопасности — поэтому в последнее время воры в законе все чаще вкладывают их в бизнес на свой страх и риск. Во многом принятие таких решений зависит от смелости и предприимчивости «кассира» — держателя воровского общака. Именно эту непростую роль долгое время играл Каха Гальский.

Впрочем, его мощное возвышение в последние годы (особенно вкупе с отсутствием судимостей) сильно действовало на нервы некоторым «генералам» криминального мира. Так, одним из претендентов на место Шакро, который не скрывал своего враждебного отношения к Гальскому, считается 50-летний вор в законе Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина). В доверительных беседах со своим ближним кругом Каха Гальский неоднократно высказывал опасения за свою свободу в связи с угрозами Осетрины устранить его силами правоохранительных органов. Тех самых, от которых у него якобы был «иммунитет».

— В истории с поимкой Кахи Гальского почти на 100 процентов постарались его недруги — это не мое мнение, а мнение улиц, — говорит Виктория Гефтер. — Кресло под Кахой давно уже шаталось, и он сам прекрасно понимал, от кого исходит опасность. Что касается силовиков, на то они и силовики, что сами решают, кому и когда давать «иммунитет». Сейчас Гальский находится под арестом в СИЗО «Пресня» вместе со своим боссом Шакро Молодым. Шансов откупиться у него нет — все серьезно, на контроле у ФСБ. Это не попытка запугать, а реальное уголовное дело, по которому Кахе Гальскому может грозить до 10 лет тюрьмы.

Уже очевидно, что за контроль над теневыми финансовыми потоками в воровском мире теперь может развернуться нешуточная борьба. После ареста своего босса Шакро Каха Гальский тихо взял бразды правления в свои руки. Он сделал это благодаря тому, что у клана Шакро всегда была преемственность. Однако сейчас перспективы севшего лидера преступного мира России уже не располагают делать на него хоть какие-то ставки в обозримом будущем. А сам Каха Гальский, оказавшийся под арестом, преемника не оставил…

— Арест Гальского — это если не окончательный разгром клана Шакро, то довольно ощутимый и болезненный удар по нему, — отмечает Гефтер. — Каха Гальский оставался главным форпостом на страже интересов семьи Шакро. С его арестом, скорее всего, в воровской мир придет новая элита, уже не связанная с Шакро.

Между тем большие проблемы Кахи Гальского, который даже не успел проводить своего босса на этап, открыли для Эдика Осетрины дорогу к его заветной мечте о статусе держателя российского общака. Сегодня именно Осетрина — один из главных претендентов на роль казначея преступного мира, при этом общак — его давняя болевая точка.