Держателя российского общака взяли с кокаином

На днях оперативники МУР и ФСБ задержали в Москве Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах как Каха Гальский, — держателя российского воровского общака и одного из самых влиятельных российских воров в законе. В криминальном мире считалось, что у Парпалии в силу его хороших отношений с правоохранительными органами есть «иммунитет» от преследования — но на этот раз что-то пошло не так. Казначей попал в СИЗО «Пресня», а его дело взяли на контроль чекисты, что говорит о серьезности его положения и печальных перспективах. В том, как «золотой вор» попал в крутой переплет и что теперь ожидает оставшийся без хранителя российский общак, «Лента.ру» разбиралась вместе с Викторией Гефтер, редактором главного портала о криминальном мире России «Прайм Крайм».
Каху Гальского задержали вечером в пятницу, 7 декабря, на Рублевском шоссе — при въезде в Москву (территория района Кунцево, северо-запад столицы). Операцию провели сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) при содействии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, при этом вор в законе оказал сопротивление оперативникам. При личном досмотре у Кахи Гальского нашли большую дозу кокаина, а внешний вид, речь и поведение криминального авторитета не оставляли сомнений в том, что и сам он в тот момент находился под действием наркотика. Ко всему прочему, у ранее судимого водителя вора в законе при себе оказался незарегистрированный боевой пистолет.
Сразу после задержания Кахи Гальского на оперативников обрушился шквал предложений об освобождении авторитета и даже угрозы в случае несогласия. Находившиеся при этом чекисты тщательно фиксировали каждый входящий звонок — и вполне можно предположить, что эти звонки еще обернутся проблемами для звонивших.
Чтобы понять, почему поимка Кахи Гальского так взбудоражила криминальный мир, надо вспомнить его историю. Сегодня он входит в число самых влиятельных российских воров в законе — а начинал свой преступный путь на заре 90-х как простой вор-борсеточник. В 1999 году криминальный авторитет получил воровской титул, при этом не отсидев ни одного обязательного в таких случаях срока.
Несмотря на то что Каха Гальский до сих пор ни разу не привлекался к уголовной ответственности, сотрудники правоохранительных органов не раз задерживали его вместе с другими ворами в законе, в том числе на воровских сходках. То, что авторитет всякий раз выходил сухим из воды, дало повод для разговоров в криминальном мире: мол, Каха Гальский как-то связан с правоохранительными органами, причем эта связь — взаимовыгодная. Больше того, своим вызывающим поведением при задержаниях авторитет как будто недвусмысленно давал понять, что оперативники ему чем-то обязаны.
Стремительный рост влияния Кахи Гальского в криминальном мире начался после его знакомства с лидером преступного мира России Захарием Калашовым (Шакро Молодой) — последний вернулся в Россию из Испании в 2014 году. Гальский оказался одним из немногих, кто сумел войти в ближайшее окружение Шакро, не будучи его хорошим знакомым или родственником. А представил новичка криминальному «королю» Гурам Чихладзе (Квежоевич) — потомственный кутаисский вор в законе. Позже Каха Гальский настолько вошел в доверие Шакро, что после его ареста в июле 2016 года (весной Калашов получил почти десятилетний срок) принял в свое ведение российский воровской общак.
— Конечно, держателем общака Каха Гальский стал благодаря близости к Шакро, — говорит Виктория Гефтер. — Он просто не упустил шанс: показал себя с наилучшей стороны, сам приносил много денежных «проектов», оправдал доверие. В итоге Каха Гальский стал получать деньги с большинства регионов России (пусть и не со всех), в его руках оказались основные денежные потоки, которые шли к Шакро.
По словам собеседницы «Ленты.ру», вообще, держать воровской общак — это в первую очередь головная боль и огромная ответственность. Несмотря на большой соблазн, многие отказываются от этой должности. Но в криминальном мире она, безусловно, почетная — подчеркивает достоинства занимающего ее человека. Держатель воровского общака наделен всеми, выражаясь бухгалтерским языком, контрольно-ревизионными полномочиями. Он должен следить как за наполняемостью теневого «бюджета», так и за целевым расходованием средств на подотчетных держателю территориях.
Сам по себе общак — это воровские деньги, которые еще называют «черным воздухом». В криминальном мире их на постоянной основе собирают в каждом регионе — сейчас, в основном, в местах лишения свободы. Эти деньги, по сути, являются добровольными взносами с любого дохода. На свободе их могут платить, к примеру, как процент от удачного преступления или сделки, если речь идет о «приблатненных» бизнесменах. За решеткой это обычно комиссия с передачи или денежного перевода, плюс обязательные отчисления с азартных игр (10 процентов от ставки).
— Частично деньги для общака (как и от обычных налогов) остаются в регионах (условно, на той же зоне, где и были собраны) и расходуются на текущие нужды, — говорит редактор «Прайм Крайм». — По сути, это касса взаимопомощи. Если человек по жизни заслужил такое право, он может обратиться за помощью и получить в общаке деньги, чтобы потом вернуть в том же объеме, без процентов. При таком теневом обороте всегда образуются излишки денег, которые, при наличии в регионе вора в законе, уходят ему. Если нет, их получает вор в законе, курирующий регион, через своего местного «смотрящего» или «положенца».
В регионах, где есть один вор в законе, всеми деньгами распоряжается он сам. К примеру, в Воронеже это Олег Плотников (Плотник). Разумеется, он подотчетен воровской сходке, на которой в любое время воры могут попросить его отчитаться. Чем ближе к федеральному центру, тем выше плотность денежных потоков и больше воров, для которых собираются деньги.
— В Московской области СИЗО каждого города отправляют деньги на разных воров, — объясняет Виктория Гефтер. — Например, Ногинск — на Олега Пирогова (Циркач), Орехово-Зуево — на Дмитрия Чантурию (Мирон), Кашира — на Константина Борисова (Костыль) и Сергея Стокозуба (Самарский), Волоколамск — на Шедели Зарандию (Бесо), а Зеленоград — на Реваза Кахмазова (Резо Лоткинский). Это очень конкурентная среда.
Сегодня воры, проживающие за пределами России — в частности, в Турции или Греции, постоянно пытаются ставить своих смотрящих в российских тюрьмах и колониях, чтобы замыкать на себя денежные потоки. В результате на уровне отдельно взятых исправительных учреждений возникают конфликты воровских кланов.
— Само собой, одного хранилища, где воры держат все собранные деньги, не существует, — рассказывает собеседница «Ленты.ру». — Как правило, их хранят в разных «корзинах», то есть в сейфах у доверенных лиц. Как показывает практика, в одном месте может храниться по 1-3 миллиона долларов. Так, недавно был случай, когда при обыске у одесского вора в законе Алексея Слюсаренко (Дубина) был изъят миллион долларов, который полицейским через год пришлось вернуть.
Виктория Гефтер вспоминает другую историю: однажды в Москве квартирные воры забрали из сейфа три миллиона долларов, которые, как оказалось, положил туда на хранение вор в законе Константин Гинзбург (Гизя). На место происшествия тогда выезжали высокие чины из столичной полиции; миллионы в итоге нашли и вернули. Но в целом деньги, лежащие мертвым грузом в сейфе, не могут быть в безопасности — поэтому в последнее время воры в законе все чаще вкладывают их в бизнес на свой страх и риск. Во многом принятие таких решений зависит от смелости и предприимчивости «кассира» — держателя воровского общака. Именно эту непростую роль долгое время играл Каха Гальский.
Впрочем, его мощное возвышение в последние годы (особенно вкупе с отсутствием судимостей) сильно действовало на нервы некоторым «генералам» криминального мира. Так, одним из претендентов на место Шакро, который не скрывал своего враждебного отношения к Гальскому, считается 50-летний вор в законе Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина). В доверительных беседах со своим ближним кругом Каха Гальский неоднократно высказывал опасения за свою свободу в связи с угрозами Осетрины устранить его силами правоохранительных органов. Тех самых, от которых у него якобы был «иммунитет».
— В истории с поимкой Кахи Гальского почти на 100 процентов постарались его недруги — это не мое мнение, а мнение улиц, — говорит Виктория Гефтер. — Кресло под Кахой давно уже шаталось, и он сам прекрасно понимал, от кого исходит опасность. Что касается силовиков, на то они и силовики, что сами решают, кому и когда давать «иммунитет». Сейчас Гальский находится под арестом в СИЗО «Пресня» вместе со своим боссом Шакро Молодым. Шансов откупиться у него нет — все серьезно, на контроле у ФСБ. Это не попытка запугать, а реальное уголовное дело, по которому Кахе Гальскому может грозить до 10 лет тюрьмы.
Уже очевидно, что за контроль над теневыми финансовыми потоками в воровском мире теперь может развернуться нешуточная борьба. После ареста своего босса Шакро Каха Гальский тихо взял бразды правления в свои руки. Он сделал это благодаря тому, что у клана Шакро всегда была преемственность. Однако сейчас перспективы севшего лидера преступного мира России уже не располагают делать на него хоть какие-то ставки в обозримом будущем. А сам Каха Гальский, оказавшийся под арестом, преемника не оставил…
— Арест Гальского — это если не окончательный разгром клана Шакро, то довольно ощутимый и болезненный удар по нему, — отмечает Гефтер. — Каха Гальский оставался главным форпостом на страже интересов семьи Шакро. С его арестом, скорее всего, в воровской мир придет новая элита, уже не связанная с Шакро.
Между тем большие проблемы Кахи Гальского, который даже не успел проводить своего босса на этап, открыли для Эдика Осетрины дорогу к его заветной мечте о статусе держателя российского общака. Сегодня именно Осетрина — один из главных претендентов на роль казначея преступного мира, при этом общак — его давняя болевая точка.
Во времена, когда лидером преступной России был знаменитый вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан), воровским общаком при нем заведовал Василий Христофоров (Вася Воскрес). Осетрина же параллельно ему тайно вел собственную теневую бухгалтерию, стремясь поймать Воскреса на растрате. Но не преуспел: Христофоров отчитался за все до копейки, а Осетрина потерпел крайне досадное фиаско. Теперь, возможно, у него появится шанс на реванш. Кстати, во времена Хасана размер российского воровского общака составлял около 10 миллионов долларов. И сейчас он явно не сократился. Скорее, совсем наоборот.