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Тысячи людей остались без тепла в Южно-Сахалинске 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: АГН «Москва»
7,5 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе в районе Луговое в Южно-Сахалинске.
«Без теплоснабжения остались: бытовые потребители 136 многоквартирных домов (около 7,5 тысячи человек); детские сады — 3; школа. Температура наружного воздуха -8 градусов», — говорится в сообщении Минэнерго.
Как ранее писал News.ru, коммунальщики Барнаула запустили отопление в большинство домов, попавших под отключение из-за аварии на теплотрассе, сообщала пресс-служба мэрии столицы Алтайского края.
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