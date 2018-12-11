Тысячи людей остались без тепла в Южно-Сахалинске

7,5 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе в районе Луговое в Южно-Сахалинске

«Без теплоснабжения остались: бытовые потребители 136 многоквартирных домов (около 7,5 тысячи человек); детские сады — 3; школа. Температура наружного воздуха -8 градусов», — говорится в сообщении Минэнерго.

Как ранее писал News.ru, коммунальщики Барнаула запустили отопление в большинство домов, попавших под отключение из-за аварии на теплотрассе, сообщала пресс-служба мэрии столицы Алтайского края.