Прохожие в Махачкале поймали выпавшую с 5 этажа девочку

Двое жителей Махачкалы поймали пятилетнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа. Об этом сообщает «Лезги Газет».

По данным издания, мать девочки вышла в магазин, а ребенок, оставшись дома один, влез на подоконник и стал соскальзывать в открытое окно, повиснув на раме.

На записи с камеры наблюдения, установленной под окнами дома, видна женщина, зовущая на помощь, и двое мужчин, отзывающиеся на зов. Судя по жестам, сначала они советуют девочке попробовать влезть обратно, а затем протягивают руки и призывают ее разжать свои.

Так ребенок и поступил. Мужчинам не удалось полностью предотвратить падение девочки на асфальт, однако они смягчили его настолько, что она отделалась лишь незначительными ушибами.

По информации «Лезги Газет», спасителями ребенка оказались водитель по имени Тагир Магомедов и его друг. Один из них в попытке поймать девочку вывихнул кисть и порвал сухожилие на руке.