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Российские заключенные стали реже умирать 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Смертность заключенных в России за первые девять месяцев 2018 года снизилась на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, передает ФАН со ссылкой на заявление пресс-службы ФСИН.
В 2018 году сохраняется тенденция к снижению показателя общей смертности. Уже по итогам девяти месяцев общая смертность в учреждениях УИС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12,6%, — сообщили в пресс-службе ФСИН.
Еще более внушительное снижение этого показателя отмечается на промежутке в последние 10 лет. Так, с 2008 года смертность среди заключенных сократилась на 25,6%.
Отдельно в ведомстве отмечают резкое падение уровня аналогичного показателя по ряду социально значимых заболеваний.
Так, смертность от туберкулеза снизилась более чем в 14 раз! — подчеркивается в заявлении на сайте ФСИН.
Чуть более скромные успехи достигнуты в случаях с ВИЧ и заболеваниями сердечно-сосудистой системы — снижение на 22,7% и 25,6% соответственно за период с 2014 по 2017 год.
Достигнутые результаты в пресс-службе ведомства объяснили расширением перечня тяжелых заболеваний (с 41 до 57 позиций), а также увеличением количества положительных судебных решений по делам об освобождении от отбывания наказания.
В 2017 году из 4191 осужденного, представленного в суд для освобождения в связи с болезнью, освобождены от отбывания наказания 2341 человек (55,8%), что на 38,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, — отмечают в Федеральной службе исполнения наказаний.
Как ранее писал «Ридус», в 2018 году в России разгорелось сразу несколько крупных скандалов, связанных с пытками в колониях.
Так, один из самых громких эпизодов произошел в ярославской колонии № 1, откуда после публикации в СМИ видео с массовым избиением и пытками заключенного уволили 18 сотрудников, возбудив уголовные дела еще против 12-ти.
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