Российские заключенные стали реже умирать

Смертность заключенных в России за первые девять месяцев 2018 года снизилась на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, передает ФАН со ссылкой на заявление пресс-службы ФСИН

В 2018 году сохраняется тенденция к снижению показателя общей смертности. Уже по итогам девяти месяцев общая смертность в учреждениях УИС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12,6%, — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Еще более внушительное снижение этого показателя отмечается на промежутке в последние 10 лет. Так, с 2008 года смертность среди заключенных сократилась на 25,6%.

Отдельно в ведомстве отмечают резкое падение уровня аналогичного показателя по ряду социально значимых заболеваний.

Так, смертность от туберкулеза снизилась более чем в 14 раз! — подчеркивается в заявлении на сайте ФСИН.

Чуть более скромные успехи достигнуты в случаях с ВИЧ и заболеваниями сердечно-сосудистой системы — снижение на 22,7% и 25,6% соответственно за период с 2014 по 2017 год.

Достигнутые результаты в пресс-службе ведомства объяснили расширением перечня тяжелых заболеваний (с 41 до 57 позиций), а также увеличением количества положительных судебных решений по делам об освобождении от отбывания наказания.

В 2017 году из 4191 осужденного, представленного в суд для освобождения в связи с болезнью, освобождены от отбывания наказания 2341 человек (55,8%), что на 38,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, — отмечают в Федеральной службе исполнения наказаний.

Как ранее писал «Ридус» , в 2018 году в России разгорелось сразу несколько крупных скандалов, связанных с пытками в колониях.

Так, один из самых громких эпизодов произошел в ярославской колонии № 1, откуда после публикации в СМИ видео с массовым избиением и пытками заключенного уволили 18 сотрудников, возбудив уголовные дела еще против 12-ти.