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В Северодвинске похоронили подростка, защитившего мать от пьяного соседа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: СК РФ
Жители Северодвинска, представители власти и следственных органов пришли проводить в последний путь Ивана Крапивина, который полтора года назад получил тяжелейшие травмы, защищая мать от пьяного соседа, и скончался 4 декабря в московской клинике, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
История северодвинского подростка Ивана Крапивина потрясла не только жителей Архангельской области, но и всей России. В мае 2017 года мать Вани распивала спиртное с соседом по коммунальной квартире — бывшим уголовником. В пьяной ссоре сосед начал избивать женщину. Иван, которому на тот момент было 14 лет, попытался вступиться за мать, но мужчина трижды ударил мальчика металлической гантелей по голове.
Решив, что женщина и подросток мертвы, преступник намеревался избавиться от тел с помощью приятеля, однако тот сразу позвонил в полицию. Мать Ивана выжила, однако позже была лишена родительских прав. Сосед отправился в колонию на 14,5 лет, а Иван перенес несколько тяжелейших операций в разных клиниках, однако скончался, несмотря на усилия врачей.
Как рассказали в администрации, проводить в последний путь северодвинского школьника, который получил тяжелейшие ранения, пытаясь защитить мать от нападения соседа, пришли его родные, товарищи и учителя, сотрудники Следственного комитета, а также все горожане, кому небезразлична судьба Ивана Крапивина.
"В почётный караул у гроба встали матросы Беломорской военно-морской базы. Попрощаться с Иваном прибыли председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и глава Северодвинска Игорь Скубенко", — отметили в администрации.
"Иван совершил героический поступок, который сравним с подвигом солдата на фронте. Второй подвиг на счету этого мальчика — его борьба за жизнь. Я благодарю врачей Северодвинска, Санкт-Петербурга и Москвы, которые сделали все возможное и даже невозможное для спасения жизни Ивана", — отметил Бастрыкин, слова которого цитирует пресс-служба администрации города.
Иван Крапивин удостоен медали Следственного комитета и представлен к высокой госнаграде. Директор школы № 9 Елена Комарова рассказала об обостренном чувстве справедливости, которое отличало Ваню от остальных ребят.
"Эти полтора года, пока Ваня боролся со смертью, давали нам надежду, а сейчас стало трудно дышать. Мы учим наших детей быть честными и добрыми, но жизнь показывает, что они становятся нашими учителями, совершая настоящие подвиги. Ваня был активным, любознательным ребенком, принимал участие в школьных мероприятиях, очень любил животных", — отметила Елена Комарова. Память о Ване Крапивине будет увековечена в стенах его родной школы.
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