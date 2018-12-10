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В Киевской области ограбили храм УПЦ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook
Неизвестные ограбили Свято-Ильинский храм Украинской православной церкви в городе Славутич в Киевской области, сообщил в понедельник настоятель храма протоиерей Иван Шепида.
"В ночь с воскресенья на понедельник совершено ограбление Свято-Ильинского храма Украинской православной церкви в Славутиче", — написал на своей странице в Facebook Шепида.
Что именно было похищено, настоятель храма не уточняет.
Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Одна из неканонических структур Украинская автокефальная православная церковь уже заявила, что не будет выдвигать кандидата на пост предстоятеля новой "единой церкви". Как заявил глава другой неканонической структуры Филарет (Денисенко), у него нет права выдвигать свою кандидатуру самостоятельно, однако если это сделают его сторонники, свое решение по этому вопросу он сообщит на соборе.
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