Пьяный охотник на кабана залез в храм, надел рясу и открыл стрельбу по иконам

Житель Мордовии открыл стрельбу в одном из сельских храмов. Об этом сообщает портал Info-RM.

ЧП случилось в ночь на понедельник, 10 декабря. Нетрезвый житель села Курташки Атюрьевского района заметил в лесу следы кабана, которые привели его к строящейся церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Мордовские Парки Краснослободского района.

Мужчина разбил окно, залез внутрь храма и забаррикадировался. Внутри, в коридоре, он устроил импровизированный алтарь, окружил его иконами и горящими свечами, разлил церковное масло и кагор, на двери в церковно-приходскую школу кагором же нарисовал крест. Затем охотник надел на себя рясу, которая находилась в служебном помещении, и открыл стрельбу по стенам и иконам.

На место происшествия вызвали участкового. Злоумышленник потребовал, чтобы привезли его родителей и начальника полиции, что было исполнено.

Стрелок не выдвигал никаких требований, но выходить из храма отказывался. Переговоры длились более трех часов, в итоге мужчина выкинул ружье через разбитое окно и хотел выпрыгнуть сам.

Он взял с собой колющий предмет церковной утвари и при задержании ударил им полицейского. Состояние стража правопорядка стабильное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям. Священнослужители надеются на проведение психиатрической экспертизы у стрелка.