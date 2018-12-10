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Пьяный охотник на кабана залез в храм, надел рясу и открыл стрельбу по иконам 

Lenta.ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Житель Мордовии открыл стрельбу в одном из сельских храмов. Об этом сообщает портал Info-RM.
ЧП случилось в ночь на понедельник, 10 декабря. Нетрезвый житель села Курташки Атюрьевского района заметил в лесу следы кабана, которые привели его к строящейся церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Мордовские Парки Краснослободского района.
Мужчина разбил окно, залез внутрь храма и забаррикадировался. Внутри, в коридоре, он устроил импровизированный алтарь, окружил его иконами и горящими свечами, разлил церковное масло и кагор, на двери в церковно-приходскую школу кагором же нарисовал крест. Затем охотник надел на себя рясу, которая находилась в служебном помещении, и открыл стрельбу по стенам и иконам.
На место происшествия вызвали участкового. Злоумышленник потребовал, чтобы привезли его родителей и начальника полиции, что было исполнено.
Стрелок не выдвигал никаких требований, но выходить из храма отказывался. Переговоры длились более трех часов, в итоге мужчина выкинул ружье через разбитое окно и хотел выпрыгнуть сам.
Он взял с собой колющий предмет церковной утвари и при задержании ударил им полицейского. Состояние стража правопорядка стабильное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям. Священнослужители надеются на проведение психиатрической экспертизы у стрелка.
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