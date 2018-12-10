Пенсионерку избили лопатой в Москве

На востоке Москвы неизвестный напал с лопатой на пожилую москвичку, передаёт РЕН ТВ . Мотивы злоумышленника неизвестны.

Инцидент произошёл 9 декабря рядом с жилым домом на улице Магнитогорской. Мужчина появился неожиданно, ударил женщину лопатой один раз и также быстро скрылся. Пенсионерка была госпитализирована с травмой головы.

По факту заявления пострадавшей полицейские проводят доследственную проверку.