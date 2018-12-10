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Пенсионерку избили лопатой в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
На востоке Москвы неизвестный напал с лопатой на пожилую москвичку, передаёт РЕН ТВ. Мотивы злоумышленника неизвестны.
Инцидент произошёл 9 декабря рядом с жилым домом на улице Магнитогорской. Мужчина появился неожиданно, ударил женщину лопатой один раз и также быстро скрылся. Пенсионерка была госпитализирована с травмой головы.
По факту заявления пострадавшей полицейские проводят доследственную проверку.
Ранее стало известно, какое наказание грозит преступнику за избиение жертвы лопатой. Мировой суд Чкаловского района Екатеринбурга приговорил охранника парковки, избившего садовым инструментом общественника, к 280 часам обязательных работ, сообщает URA.RU. Конфликт произошёл после того, как активист Андрей Прытков попытался доказать, что парковщики собирают деньги с автомобилистов незаконно. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой Прытков получил несколько ударов лопатой по голове от охранника стоянки Константина Фаустова. Суд постановил признать Фаустова виновным, а лопату уничтожить.
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