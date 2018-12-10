Помощник депутата Госдумы попался на помощи желающим откосить от армии

Пользователи Twitter обратили внимание на Instagram-аккаунт ustinlive, принадлежащий помощнику депутата Госдумы Устину Ярушину. В шапке профиля он указывает эту должность и партию «Единая Россия» , а также рекомендует писать ему в личные сообщения «по вопросу Военного Билета».

Ярушин не уточняет, какому депутату он помогает, но в его профиле нашлось опубликованное в феврале этого года селфи с Владимиром Бурматовым — председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Бурматов, входящий во фракцию «Единой России», представляет в нижней палате парламента Челябинскую область; Ярушин, как следует из некоторых его публикаций, учился и работал в Челябинске.