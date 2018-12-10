В Петербурге вспыхнул пожар на территории электромеханического завода

Сообщение о возгорании на территории "Ленинградского электромеханического завода" на Петергофском шоссе поступило в 14.35 мск.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Проведя разведку, они установили, что в четырехэтажном административно-производственном здании происходит горение обстановки на втором этаже. Площадь пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

В 14.40 пожару был присвоен повышенный номер сложности № 2. В настоящее время сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара от РСЧС привлечены 20 единиц техники и 80 человек, в том числе и от МЧС России 15 единиц техники и 65 человек.