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В Петербурге вспыхнул пожар на территории электромеханического завода 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на территории "Ленинградского электромеханического завода" в Петербурге, сообщает городской главк МЧС.
Сообщение о возгорании на территории "Ленинградского электромеханического завода" на Петергофском шоссе поступило в 14.35 мск.
"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Проведя разведку, они установили, что в четырехэтажном административно-производственном здании происходит горение обстановки на втором этаже. Площадь пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
В 14.40 пожару был присвоен повышенный номер сложности № 2. В настоящее время сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Для ликвидации пожара от РСЧС привлечены 20 единиц техники и 80 человек, в том числе и от МЧС России 15 единиц техники и 65 человек.
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