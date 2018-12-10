Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учительница из США отправила ученику непристойные фото и попалась 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: соцсети
Бывшая победительница конкурса красоты «Мисс Кентукки» была арестована за отправку своих обнаженных фотографий 15-летнему школьнику. Об этом сообщает The Huffington Post.
28-летняя Рамси Берс (Ramsey Bearse) работала учительницей в средней школе в американском штате Западная Вирджиния. 7 декабря ее арестовали по обвинению в развращении малолетнего: она отправляла свои непристойные фото в Snapchat бывшему ученику.
Жалобу составила мать школьника, обнаружившая фотографии Берс на телефоне своего сына. Обвиняемая признала, что делала это по меньшей мере четыре раза. Ее отпустили под залог в десять тысяч долларов.
В 2014 году Берс, тогда носившая девичью фамилию Карпентер, победила в конкурсе красоты «Мисс Кентукки» и участвовала в конкурсе на титул «Мисс Америка».
О подобном случае сообщалось в августе 2018 года. Тогда учительницу из штата Калифорния арестовали после того, как родители восьмиклассника обнаружили у него в телефоне любовную переписку с ней.
Последние новости
Бензиновые протесты обвалили экономику Франции Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции Эстония оказалась эффективнее России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружбы Украины с Россией больше не будет352
«Когда ты наконец умрешь?»
Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов68
Додон отстранен от должности президента139
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии241
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:57
Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой
Шоу-бизнес Статьи
05:30
Дружбы Украины с Россией больше не будет
Украина В мире
03:10
Конец сладкой жизни: учителей и врачей лишат подарков
Общество Статьи
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
04:38
Украина и церковь: «воровской съезд» и раскол в законе
Украина Статьи
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение