Учительница из США отправила ученику непристойные фото и попалась

Бывшая победительница конкурса красоты «Мисс Кентукки» была арестована за отправку своих обнаженных фотографий 15-летнему школьнику. Об этом сообщает The Huffington Post.

28-летняя Рамси Берс (Ramsey Bearse) работала учительницей в средней школе в американском штате Западная Вирджиния. 7 декабря ее арестовали по обвинению в развращении малолетнего: она отправляла свои непристойные фото в Snapchat бывшему ученику.

Жалобу составила мать школьника, обнаружившая фотографии Берс на телефоне своего сына. Обвиняемая признала, что делала это по меньшей мере четыре раза. Ее отпустили под залог в десять тысяч долларов.

В 2014 году Берс, тогда носившая девичью фамилию Карпентер, победила в конкурсе красоты «Мисс Кентукки» и участвовала в конкурсе на титул «Мисс Америка».

О подобном случае сообщалось в августе 2018 года. Тогда учительницу из штата Калифорния арестовали после того, как родители восьмиклассника обнаружили у него в телефоне любовную переписку с ней.