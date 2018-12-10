В Москве из института Склифосовского эвакуировали почти 2,3 тысячи человек

Порядка 2,3 тысячи человек эвакуировали из института Склифосовского в Москве после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о проверке всех помещений института Склифосовского из-за анонимного звонка на номер "02". Не исключается, что "минером" мог быть пациент этого медицинского учреждения. "Всего на время проверки эвакуировали 2300 человек", — сказал собеседник агентства. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ , только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего в 227 городах было эвакуировано почти 3 миллиона человек из 4,4 тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.