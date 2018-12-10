Новорожденного ребенка убил поцелуй

Молодая пара из Великобритании рассказала о смерти их новорожденной дочери по имени Киара (Kiara) от поцелуя. Как сообщает издание Metro, ребенок заразился вирусом герпеса и не смог с ним справиться.

Келли Айнесон (Kelly Ineson) из графства Уэст-Йоркшир рассказала, что беременность протекала непросто. После УЗИ ей сказали, что вероятность развития синдрома Дауна у плода составляет около пяти процентов. «Мне предлагали прервать беременность, но я не рассматривала этот вариант. Я решила, что если она родится с синдромом Дауна, то так тому и быть. Я не буду любить ее меньше», — призналась Айненсон. Вся семья с нетерпением ждала появления ребенка на свет.

Айнесон родила ребенка с помощью экстренного кесарева сечения. Докторам пришлось на некоторое время поместить младенца в бокс, но вскоре он пришел в норму.

Спустя два дня после родов Айненсон вместе с дочерью приехала домой. Однако всего спустя несколько дней они вновь попали в больницу из-за того, что Киара начала терять вес. Ребенку диагностировали герпес, из-за которого у него началось заражение крови. Доктора назвали самым вероятным способом заражения поцелуй кого-то из родственников.

Киару поместили в искусственную кому, и врачи предупредили, что даже если она выживет, ее мозг будет сильно поврежден. Спустя две недели после рождения было принято решение отключить младенца от аппаратов жизнеобеспечения — ребенка уже нельзя было спасти.

«В худших ночных кошмарах мне не могло привидеться, что поцелуй убьет моего ребенка, и я не хочу, чтобы другие родители прошли через это», — призналась Айненсон. После потери ребенка она поклялась, что сделает все, чтобы люди больше узнали об опасностях герпеса.

Мариан Николсон (Marian Nicholson), глава Ассоциации по борьбе с вирусами герпеса, призвала людей не целовать чужих младенцев из-за опасности заражения герпесом, который может быть очень опасен для детей до девяти месяцев. При этом, если мать сама болеет герпесом, то опасности для ребенка нет, так как ему передались антитела к вирусу через плаценту. Тем не менее, если женщина заразилась герпесом на позднем сроке, то у ребенка может и не сформироваться защита от вируса.