Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за треснувшего стекла 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 55 минут назад
Фото: EPA
Пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Уфу, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.
«Во время полета экипаж заметил трещину и принял решение совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга, которая прошла в штатном режиме», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
На борту самолета находились 67 человек, включая 63 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Также добавляется, что после аварийной посадки все пассажиры размещены в аэропорту и ожидают вылета в Уфу.
Напомним, в ноябре 2018 года из-за проблем с индикацией топлива вынужденно приземлился в аэропорту Казани пассажирский самолет, направлявшийся из Орска в Москву. Причиной, по словам представителя приволжской транспортной прокуратуры, стала «некорректная индикация топлива». Из находившихся на борту пяти членов экипажа и 76 пассажиров никто не пострадал.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На «Супердискотеке 90-х» в Перми произошла массовая драка Молодой человек застрелил друга на дне рождения в Омске Пьяные пациенты тубдиспансера напали на полицейского на Ямале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Додон отстранен от должности президента114
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии74
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы87
В Донбасс прибыли иностранные наемники23
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину3
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:58
В Москве зафиксировали аномальные сугробы
Погода Новости Москвы
23:57
Додон отстранен от должности президента
СНГ В мире
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение