В Иркутской области сгорела третья школа за неделю

В поселке Зулумай Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в школе, это третье образовательное учреждение региона пострадавшее за неделю от огня, сообщает ГУМЧС Приангарья.

Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного корпуса школы в поселке Зулумай поступило на пульт пожарной охраны в 15.18 (10.18 мск). Ранее сообщалось, что в среду в Приангарье сгорели еще две школы — в поселках Верхний Кукут и Алексеевск.

"На момент прибытия добровольных пожарных происходило горение в помещении спортзала с выходом на кровлю школьного здания. Детей в это время в школе не было. Пострадавших нет. Пожар локализован в 17.29 на площади около 700 квадратных метров", — говорится в сообщении.

От огня пострадал один из двух корпусов школы. Администрация образовательного учреждения планирует организовать учебный процесс во втором корпусе.