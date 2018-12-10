Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутской области сгорела третья школа за неделю 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В поселке Зулумай Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в школе, это третье образовательное учреждение региона пострадавшее за неделю от огня, сообщает ГУМЧС Приангарья.
Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного корпуса школы в поселке Зулумай поступило на пульт пожарной охраны в 15.18 (10.18 мск). Ранее сообщалось, что в среду в Приангарье сгорели еще две школы — в поселках Верхний Кукут и Алексеевск.
"На момент прибытия добровольных пожарных происходило горение в помещении спортзала с выходом на кровлю школьного здания. Детей в это время в школе не было. Пострадавших нет. Пожар локализован в 17.29 на площади около 700 квадратных метров", — говорится в сообщении.
От огня пострадал один из двух корпусов школы. Администрация образовательного учреждения планирует организовать учебный процесс во втором корпусе.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Додон отстранен от должности президента
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии66
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы83
В Донбасс прибыли иностранные наемники21
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину3
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:58
В Москве зафиксировали аномальные сугробы
Погода Новости Москвы
23:57
Додон отстранен от должности президента
СНГ В мире
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение