В Чувашии осудили мужчину, застрелившего брата на охоте

Житель Чувашии, который застрелил двоюродного брата во время охоты на бобра, осужден на 1 года 4 месяцев ограничения свободы, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

По данным следствия, 27 августа сельчанин во время охоты на бобров в овраге, расположенном в лесополосе, не заметил 47-летнего двоюродного брата, с которым вышел на охоту, и, выстрелив из охотничьего ружья ИЖ-27 в бобра, промахнулся и попал в родственника. От полученного огнестрельного ранения тот скончался на месте происшествия.