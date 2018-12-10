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В Чувашии осудили мужчину, застрелившего брата на охоте 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Чувашии, который застрелил двоюродного брата во время охоты на бобра, осужден на 1 года 4 месяцев ограничения свободы, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
По данным следствия, 27 августа сельчанин во время охоты на бобров в овраге, расположенном в лесополосе, не заметил 47-летнего двоюродного брата, с которым вышел на охоту, и, выстрелив из охотничьего ружья ИЖ-27 в бобра, промахнулся и попал в родственника. От полученного огнестрельного ранения тот скончался на месте происшествия.
"Житель деревни Верхние Ирзеи Республики Чувашия признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы. Материалы по факту незаконной охоты выделены из уголовного дела и направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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