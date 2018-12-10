Жительница Пскова пыталась продать новорожденного ребенка через соцсеть

Следователи завели уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Пскова , женщина пыталась продать свою новорожденную дочь через социальные сети, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2018 года местная жительница родила в медучреждении Пскова "жизнеспособного ребенка женского пола". Сразу после выписки из роддома роженица передала ребенка женщине из Вологды. Отмечается, что она предварительно договорилась с приобретателем, которого нашла в социальных сетях.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Пскова. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "торговля людьми", — говорится в сообщении.

В рамках следствия роженица, а также 46-летняя жительница Вологды задержаны. Новорожденная девочка изъята и находится под наблюдением врачей. Угрозы жизни ребенка нет.