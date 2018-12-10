Суд приговорил «ангарского маньяка» ко второму пожизненному сроку

Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова приговорили к пожизненному сроку за 59 убийств. Это второй пожизненный срок для ангарского маньяка, орудовавшего с 1992 по 2010 год. Первый он получил три года назад за совершение 24 аналогичных преступлений. Убийца намерен обжаловать решение суда, чтобы сохранить милицейскую пенсию.

Иркутский областной суд приговорил ко второму пожизненному заключению экс-милиционера из Ангарска Михаила Попкова, которого признали виновным в 59 убийствах и одном покушении на убийство — об этом сообщил РИА «Новости» старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев. По решению суда Попкова также лишили звания младшего лейтенанта милиции.

Как пояснил журналистам старший гособвинитель прокуратуры

результаты психолого-психиатрической экспертизы показали, что мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания — патологическое влечение к совершению убийств, однако его признали вменяемым.

Теперь Попков собирается обжаловать приговор в Верховном суде, потому что лишение милицейского звания может оставить его без пенсии, подчеркнул Шкинев.

Ранее осужденному уже выносили приговор по обвинению в 22 убийствах, но звания его тогда не лишили, и он продолжал получать пенсию, составляющую примерно 24 тыс. рублей в месяц.

Бывший милиционер совершал убийства в 1992-2010 годах в городе Ангарск Иркутской области. По вечерам из общественных мест пропадали женщины, а потом их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Для установления подозреваемого правоохранительным органам пришлось проверить примерно 30 тыс. человек.

Первая жертва убийцы была обнаружена летом 1992 года. Тогда в дежурную часть отдела милиции Ангарска поступило сообщение о том, что в лесу найдена убитая женщина. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. После осмотра тела сотрудники правоохранительных органов выдвинули несколько версий произошедшего: бытовой конфликт, ограбление, случайная ссора с незнакомцем. О появлении в городе маньяка тогда никто не задумался.

С тех пор изнасилованных и убитых девушек находили постоянно, а осенью 1994 года в окрестностях города обнаружили сразу два трупа. Сотрудники прокуратуры возбуждали уголовные дела по каждому эпизоду, но в одно производство их не объединяли.

И только в конце девяностых начали говорить о том, что в городе орудует серийный убийца. Была сформирована следственно-оперативная группа, но на протяжении долгого времени это не давало никаких результатов. Впрочем, зацепки все же были. В некоторых случаях на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля «Нива». Правоохранители проверяли всех владельцев машин этой марки, проживавших в регионе.

Найти след маньяка помогла экспертиза ДНК, которую в нулевых брали почти у всех жителей Ангарска. В итоге сперма, которую обнаружили на телах трех жертв, совпала с образцами Попкова, однако обнаружено это было только в 2012 году.

Тогда же Попкова и задержали во Владивостоке. Сначала он сознался в убийствах трех женщин, но в дальнейшем следователям удалось доказать его причастность и к остальным преступлениям.

Выяснилось, что маньяк практически всегда действовал по одной схеме. Своих жертв он поджидал возле общественных мест и на остановках, потом предлагал подвезти, угощал спиртным. Нередко Попков просто «таксовал», не снимая при этом милицейской формы: человек в погонах чаще всего вызывает у девушек чувство защищенности.

В итоге он, как правило, завозил своих жертв в лес, где расправлялся с ними.

После поимки Попкову предъявили обвинения в 22 убийствах и двух покушениях. В январе 2015 года Иркутский областной суд назначил ему пожизненное лишение свободы. И уже после оглашения приговора маньяк признался еще в 60 эпизодах. Оказалось, что он совершал преступления даже после увольнения со службы — вплоть до 2010 года. Жертвами маньяка становились девушки и женщины в возрасте от 16 до 50 лет.

«Показания он давал поэтапно, восстанавливая в памяти совершенные преступления. Об обстоятельствах рассказывал добровольно, с пафосом и даже смакуя», — рассказал Евгений Карчевский, возглавивший следственно-оперативную группу в 2014 году.

Следствие завершилось только в декабре прошлого года, а объем уголовного дела составил 322 тома.

«Разумеется, сложностей хватало. Ведь до этого в России отсутствовала следственная и судебная практика по аналогичным преступлениям, совершенным в таком количестве. К тому же география местонахождения свидетелей распространилась от Калининграда до Новой Зеландии. На допросы людям приходилось приезжать из Германии, США и других стран», — объяснил Карчевский.

Как уже говорилось ранее, Попков не страдал и не страдает психическим расстройством и слабоумием.

«Мотив убийств у Попкова был один — женоненавистничество», — считает Карчевский.

Как сообщали СМИ, в начале девяностых Попков узнал об измене супруги. Он хотел сохранить семью и ради этого простил жену, но затаил обиду на женщин.