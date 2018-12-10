Депутат заявил о краже после поездки в метро

По его словам, недавно либерал-демократ спустился в московский метрополитен, после чего обнаружил пропажу своего кошелька, в котором находились семь тысяч рублей, транспортная карта «Тройка» и несколько банковских карт.

Депутат тут же заявил об этом в полицию, однако уже через час после подачи Диденко отозвал заявление, так как обнаружил «пропажу» в собственном автомобиле.

«Отыскал все-таки. Все претензии снял», — подтвердил парламентарий в беседе с агентством.

При этом Алексей Диденко не уточнил, зачем решил проехаться на метро, будучи владельцем автомобиля.