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Депутат заявил о краже после поездки в метро 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: facebook.com/didenko.com.ru
Депутат Госдумы Алексей Диденко решил проехаться на метро, но не смог, потому что решил, что его обокрали. Об этом РИА Новости рассказал собеседник в правоохранительных органах.
По его словам, недавно либерал-демократ спустился в московский метрополитен, после чего обнаружил пропажу своего кошелька, в котором находились семь тысяч рублей, транспортная карта «Тройка» и несколько банковских карт.
Депутат тут же заявил об этом в полицию, однако уже через час после подачи Диденко отозвал заявление, так как обнаружил «пропажу» в собственном автомобиле.
«Отыскал все-таки. Все претензии снял», — подтвердил парламентарий в беседе с агентством.
При этом Алексей Диденко не уточнил, зачем решил проехаться на метро, будучи владельцем автомобиля.
В июле о краже заявил другой депутат Госдумы от ЛДПР — Сергей Жигарев. По данным СМИ, парламентарий обвинил свою бывшую любовницу Ольгу Синтюреву в краже 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов из сейфа в номере отеля «Марриотт». Против девушки было возбуждено уголовное дело.
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