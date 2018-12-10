В Новосибирске вынесли приговор напавшим с битой и ножом на семью

Ранее сообщалось, что 31 октября 2016 года тогда еще 16-летние девушка и юноша с битой и ножом ворвались в квартиру в Новосибирске и избили находившихся там пожилую женщину 1935 года рождения, ее внука 2005 года рождения и его мать — женщину 1974 года рождения. На крик хозяйки квартиры выбежали соседи. Девушку на месте задержал сосед, молодого человека задержали позже.

"Суд приговорил Петухова к восьми годам, а Левину к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Петухов, Левина и 13-летняя девушка договорились убить мать, бабушку и 13-летнего брата последней и забрать из квартиры все ценные вещи. Об этом, в частности, свидетельствует переписка фигурантов дела и их не достигшей возраста уголовной ответственности сообщницы.

"После задержания Петухов пояснил, что испытывал чувства к 13-летней подельнице и намеревался убежать с ней за пределы Новосибирской области, а чтобы ее не преследовали родственники и не искали ее, решил их убить… О наличии корыстного мотива для убийства и совершения разбойного нападения также свидетельствовали показания несовершеннолетней, которая поясняла, что после убийства родственников они намеревались забрать из квартиры банковские карты, ценности и деньги и уехать за пределы области", — сообщили в прокуратуре.

прокуратуре рассказали, что Левина и Петухов, получив от подельницы ключи от квартиры, вошли в нее, после чего Петухов избил бабушку битой, а Левина несколько раз ударила ножом мальчика в грудь и по рукам. Вернувшуюся домой мать несовершеннолетней подельницы, Петухов, по данным ведомства, несколько раз ударил топором по голове и убежал.