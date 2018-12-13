В Кузбассе из шахты эвакуировали более 100 горняков

По данным ведомства, в 03.49 мск в одной из шахт региона загорелся ленточный конвейер.

"В шахте находилось 118 человек, все выводятся на поверхность, пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

Также представители ведомства добавили, что на месте происшествия работают шесть отделений горноспасателей.

Источник ТАСС уточнил, что возгорание произошло на шахте "Ерунаковская-8".

Ранее сообщалось, что из шахты в Кемеровской области вывели горняков после остановки вентилятора.