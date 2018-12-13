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В Кузбассе из шахты эвакуировали более 100 горняков 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кемеровской области из шахты эвакуировали 118 человек из-за пожара, передает ТАСС сообщение регионального управления МЧС.
По данным ведомства, в 03.49 мск в одной из шахт региона загорелся ленточный конвейер.
"В шахте находилось 118 человек, все выводятся на поверхность, пострадавших нет", — сообщили в МЧС.
Также представители ведомства добавили, что на месте происшествия работают шесть отделений горноспасателей.
Источник ТАСС уточнил, что возгорание произошло на шахте "Ерунаковская-8".
Ранее сообщалось, что из шахты в Кемеровской области вывели горняков после остановки вентилятора.
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