В Кемеровской области из шахты эвакуировали 118 человек из-за пожара, передает ТАСС сообщение регионального управления МЧС.
По данным ведомства, в 03.49 мск в одной из шахт региона загорелся ленточный конвейер.
"В шахте находилось 118 человек, все выводятся на поверхность, пострадавших нет", — сообщили в МЧС.
Также представители ведомства добавили, что на месте происшествия работают шесть отделений горноспасателей.
Источник ТАСС уточнил, что возгорание произошло на шахте "Ерунаковская-8".
Ранее сообщалось, что из шахты в Кемеровской области вывели горняков после остановки вентилятора.