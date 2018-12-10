На Кубани мужчина пойдет под суд за использование удостоверения судьи

"Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару остановили иномарку под управлением 58-летнего уроженца сопредельной республики для проверки соответствия светопропускаемости передних боковых стекол требованиям ГОСТа. Для увода от административной ответственности мужчина предъявил инспектору ДПС удостоверение судьи, которое вызвало у полицейского сомнение в подлинности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские составили в отношении его административный материал за чрезмерную тонировку стекол и направили в судебные органы запросы о подлинности изъятого документа. Экспертиза показала, что удостоверение ГОСТу не соответствует.

"Позже мужчина пояснил, что приобрел документ на авторынке… В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", — сообщает полицейский главк. Теперь гостю кубанской столицы грозит шесть месяцев ареста.