Гражданина Украины задержали при попытке провести в Крым запрещенные лекарства опиоидной группы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Инцидент произошел на российско-украинском участке границы в пункте пропуска "Джанкой".
"Задержанный гражданин установленным порядком передан в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в автомобиле под управлением гражданина Украины, который направлялся в Крым, было выявлено 25 ампул обезболивающего опиоидного средства "Налбуфин". Данный препарат включен в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен.
"Установлено, что водитель микроавтобуса, житель города Днепропетровска, умышленно предпринял попытку скрытного провоза медикаментов, спрятав их под передним пассажирским сиденьем в коробке из-под инструментов", — говорится в сообщении. Лекарственные средства изъяты.