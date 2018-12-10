В Крыму гражданина Украины задержали за контрабанду запрещенных лекарств

Инцидент произошел на российско-украинском участке границы в пункте пропуска "Джанкой".

"Задержанный гражданин установленным порядком передан в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в автомобиле под управлением гражданина Украины, который направлялся в Крым, было выявлено 25 ампул обезболивающего опиоидного средства "Налбуфин". Данный препарат включен в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен.