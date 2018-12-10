Ангарский маньяк обжалует приговор

Ангарский маньяк Михаил Попков , приговорённый ко второму пожизненному сроку, обжалует приговор. Об этом сообщил старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинёв.

«Суд лишил Михаила Попкова звания младшего лейтенанта, в связи с чем он не будет получать пенсию. С данным решением Попков не согласен и намерен обжаловать приговор в суде», — цитирует гособвинителя РИА Новости.

Он также уточнил, что по второму уголовному делу Попков осуждён за совершение 56 убийств.

10 декабря суд в Иркутске приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку.

В январе 2016 года он был осуждён на первый срок за убийство 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений ещё двум женщинам.