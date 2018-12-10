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Ангарский маньяк обжалует приговор 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ангарский маньяк Михаил Попков, приговорённый ко второму пожизненному сроку, обжалует приговор. Об этом сообщил старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинёв.
«Суд лишил Михаила Попкова звания младшего лейтенанта, в связи с чем он не будет получать пенсию. С данным решением Попков не согласен и намерен обжаловать приговор в суде», — цитирует гособвинителя РИА Новости.
Он также уточнил, что по второму уголовному делу Попков осуждён за совершение 56 убийств.
10 декабря суд в Иркутске приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку.
В январе 2016 года он был осуждён на первый срок за убийство 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений ещё двум женщинам.
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