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В «Белавиа» рассказали о жесткой посадке самолета в Киеве 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал в результате жесткой посадки самолета авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Борисполь, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее украинское агентство "Главком" сообщило, что самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту Киева, в результате аварии временно была перекрыта посадочная полоса. Отмечалось, что при выруливании самолет сбил фонари, но самостоятельно дошел до места стоянки. У него поцарапан обтекатель.
"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На данный момент проводится расследование причин инцидента", — рассказали в пресс-службе.
В авиакомпании отметили, что лайнер "Белавиа" пока остается на Украине. При этом собеседник не располагает данными, граждане каких стран находились в самолете в момент происшествия. Лайнер получил незначительные повреждения.
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