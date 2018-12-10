В «Белавиа» рассказали о жесткой посадке самолета в Киеве

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал в результате жесткой посадки самолета авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Борисполь , сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее украинское агентство "Главком" сообщило, что самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту Киева, в результате аварии временно была перекрыта посадочная полоса. Отмечалось, что при выруливании самолет сбил фонари, но самостоятельно дошел до места стоянки. У него поцарапан обтекатель.

"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На данный момент проводится расследование причин инцидента", — рассказали в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что лайнер "Белавиа" пока остается на Украине. При этом собеседник не располагает данными, граждане каких стран находились в самолете в момент происшествия. Лайнер получил незначительные повреждения.