Прокуратура взялась за поставщика продуктов для Росгвардии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело в отношении поставщика продовольствия Росгвардии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в службе и правоохранительных органах.

По их словам, проверку информации о возможной поставке Росгвардии продовольствия по завышенным ценам начала также Генеральная военная прокуратура.

В ФАС на просьбу прокомментировать информацию о проверке сообщили, что обращение ФСБ поступило в ведомство под грифом «Для служебного пользования», поэтому комментарии в службе предоставить не могут.

Как сообщает издание, в тексте обращения ФСБ говорится, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

По словам источника, знакомого с материалами проверки ФАС, общий объем контрактов, заключенных с единым поставщиком, составляет 8 миллиардов рублей. Из базы данных «Контур. Фокус» следует, что сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с мясокомбинатом «Дружба народов» составляет 4,7 миллиарда рублей.

В связи с распоряжением правительства от 2 декабря 2017 года единым поставщиком продовольствия для Росгвардии является предприятие «Дружба народов».