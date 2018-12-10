Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»

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В Перми на «Супердискотеке 90-х» произошла массовая драка 

АиФ Пермь + ещё 1 1 час назад
Фото: © / stux / pixabay.com
На видеохостинге Youtube появилось видео, снятое 8 декабря на стадионе Молот в Перми. В это время здесь проходила «Супердискотека 90-х», проект в рамках которого популярные в 90-х звезды собираются и ездят с концертами по городам.
Конфликт начался на танцполе возле сцены, поэтому его снял на камеру сотового телефона ведущий Стас Торопов. На кадрах видно, что на полу лежит женщина, а вокруг неё дерутся несколько мужчин.
«Вы ведь знаете, как это случается. Пьяные не поделили место и началось», — прокомментировал снятое видео порталу 59.ru ведущий.
У сотен пермяков, посетивших это мероприятие, есть масса претензий к организаторам, они высказывают их в группе «Супердискотека 90-х в Перми»: «Перед концертом была жуткая давка, я думала мне сломают ребра! Обступали все ноги!», «Ладно, впихнулись. Встали не в толпу, чтоб было удобно танцевать, но вокруг столько пьяных, что невозможно!», «Не хватало мест в гардеробе и люди складывали свои вещи на пол, прямо на танцполе», «Моя психика вчерашним походом конкретно подломлена, хочется забыть это как страшный сон!», «До сих пор отхожу от увиденного. Лучше бы я этого не видела и не слышала! За свои 2000руб на фан-зоне я как в помойке была. Все пьяные, мат трёхэтажный!»
Информации, есть ли пострадавшие и проводится ли проверка по факту массовой драки, пока нет: в краевой полиции инцидент пока не прокомментировали.
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