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В аэропорту Киева самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В аэропорту "Борисполь" самолет из Белоруссии совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на очевидцев.
По данным телеканала, самолет компании "Белавиа" при выруливании повредил фонари, также был поврежден обтекатель.
"Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки", — заявил украинской газете "Вести" директор аэропорта Павел Рябикин.
Отмечается, что 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, однако "Борисполь" работает в штатном режиме. О пострадавших не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в Канаде самолет приземлился без переднего шасси.
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