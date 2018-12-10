В аэропорту Киева самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы

В аэропорту "Борисполь" самолет из Белоруссии совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала, самолет компании "Белавиа" при выруливании повредил фонари, также был поврежден обтекатель.

"Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки", — заявил украинской газете "Вести" директор аэропорта Павел Рябикин.

Отмечается, что 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, однако "Борисполь" работает в штатном режиме. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Канаде самолет приземлился без переднего шасси.