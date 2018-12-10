Украинские консулы посетили задержанных в России моряков

Украинские консулы в понедельник посетили в Москве шесть моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Ранее начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов сообщил, что консулы посольства Украины допущены ко всем обвиняемым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

"Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить", — приводит слова Погорельцева агентство "УНИН".

По его словам, консулы во вторник намерены посетить еще шесть моряков.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.