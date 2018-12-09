Держателя российского воровского «общака» поймали в Москве

Москве задержали держателя всероссийского воровского «общака», 43-летнего вора в законе Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах, как Каха Гальский. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, операцию по задержанию криминального авторитета провели сотрудники Московского уголовного розыска при содействии ФСБ России

«При задержании вор в законе оказал полицейским сопротивление. В ходе проведенного личного досмотра у Парпалии обнаружена крупная доза кокаина. (…) Внешний вид, речь и поведение задержанного не оставляли сомнений в содержании запрещенного препарата и в его крови», — говорится в сообщении.

Кроме того, у ранее судимого водителя криминального авторитета был изъят нелицензионный боевой пистолет. По информации агентства, сразу после задержания Парпалии оперативникам стали поступать предложения освободить вора в законе и даже угрозы в случае отказа.

Присутствовавшие при этом сотрудники ФСБ тщательно фиксировали каждый входящий звонок.

«Не исключено, что при их дальнейшем анализе последуют серьезные оргвыводы», — отмечает «Прайм Крайм».

Как пишет «Прайм Крайм», на сегодняшний день Кахабер Парпалия, получивший воровской титул в 1999 году, сегодня входит в число самых влиятельных российских воров в законе. До сих пор он ни разу не привлекался к уголовной ответственности, хотя ранее задерживался неоднократно. Это дало основания говорить о связях Парпалии с силовиками.

Свою преступную карьеру авторитет начал на рубеже 1980-х и 1990-х годов как рядовой вор — «барсеточник». Стремительный рост влияния Парпалии начался со знакомства с лидером преступного мира России Захарием Калашовым (Шакро Молодой) после его возвращения в Россию из Испании в 2014 году.

Парпалия сумел настолько тесно войти в доверие к Калашову, что после его ареста в июле 2016 года принял в свое ведение всероссийский воровской «общак».