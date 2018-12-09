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Бабушка пыталась ремнём задушить школьника 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Пожилая женщина чуть не задушила 10-летнего ребёнка в школе № 133 Барнаула. Согласно предварительной информации, пенсионерка пыталась разобраться с обидчиком своего внука.
По словам очевидца, женщина душила ребенка ремнем от школьной сумки в то время, как родители обиженного мальчика «стояли на стреме». В конечном итоге на крик потерпевшего отозвались другие ученики и педагогический состав школы. На место инцидента были вызваны правоохранители, пишет «URA.RU».
Полицейские организовали проверку по факту произошедшего.
«Пока разбираемся, как все было на самом деле», — приводит ТАСС слова собеседника в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
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