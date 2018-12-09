Бабушка пыталась ремнём задушить школьника

Пожилая женщина чуть не задушила 10-летнего ребёнка в школе № 133 Барнаула . Согласно предварительной информации, пенсионерка пыталась разобраться с обидчиком своего внука.

По словам очевидца, женщина душила ребенка ремнем от школьной сумки в то время, как родители обиженного мальчика «стояли на стреме». В конечном итоге на крик потерпевшего отозвались другие ученики и педагогический состав школы. На место инцидента были вызваны правоохранители, пишет «URA.RU».

Полицейские организовали проверку по факту произошедшего.