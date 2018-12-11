В Барнауле девочка упала в лужу с кипятком

Управление СК по Алтайскому краю проводит проверку по факту получения девочкой сильных ожогов в луже с кипятком, появившейся в результате коммунальной аварии в Барнауле . Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"10 декабря 2018 года в районе поселка Восточный в городе Барнауле девочка получила ожог ноги, наступив в лужу с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии. Зарегистрирован материал доследственной проверки", — сообщает ведомство.

Пострадавшая девочка находится в ожоговом центре. Как пояснили ТАСС в пресс-службе СУ СК, две девочки возвращались днем из школы, увидели пар, поднимавшийся над лужей и решили в нем сфотографироваться. Одна из девочек провалилась и получила термический ожог. Ребенок был доставлен в медучреждение.

"У ребенка термические ожоги 1-2-3 степени левой нижней конечности общей площадью 20% поверхности тела. Ожоговый шок тяжелой степени", — сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава региона, добавив, что с момента поступления она находится в палате интенсивной терапии на самостоятельном дыхании, а лечение в полном объеме получает

Во время проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и свидетели происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это была не масштабная коммунальная авария с выходом горячей воды на поверхность — прорыв теплотрассы оставил без тепла три многоквартирных жилых дома и 20 частных, на сегодняшний день авария устранена.