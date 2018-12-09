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Авария на итальянском судне вызвала панику у пассажиров 

News.ru + ещё 6 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Серьёзная авария случилась на итальянском пассажирском судне Cruise Roma в открытом море близ Сардинии. Экипаж забегал по палубе и этим тут же вызвал панику у 390 участников круиза.
Пассажиры принялись обзванивать родственников, знакомых и различные государственные службы. Капитан Cruise Roma остановил судно, сообщает итальянское издание SardiniaPost.
На судне, принадлежащее компании Grimaldi Lines и следовавшем в Барселону из сардинского Порто-Торрес, обнаружилась неисправность в работе вала левого гребного винта. Решить проблему капитан решил собственными силами, после этого и возникла паника на Cruise Roma.
Спустя несколько часов ремонт на судне закончился и Cruise Roma изменило курс, направившись в ближайший римский порт Чивитавеккья. Там участники круиза пересядут на другое судно и продолжат путь в Испанию.
Ранее News.ru сообщал, что польский корабль «Налим», предоставляющий услуги коммерческой рыбалки, потерпел крушение в Балтийском море. Все 19 человек, находившихся на борту судна, были спасены.
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