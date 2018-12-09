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Участковый на Ямале убил рецидивиста в больнице 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участковый застрелил напавшего на него ранее судимого мужчину в больнице, где тот находился в стационаре, передает РИА "Новости".
Сообщается, что дежурная часть отдела МВД по городу Ноябрьску получила сообщение об агрессивном поведении двух предположительно пьяных пациентов в стационаре медицинского учреждения, после чего на место прибыл участковый, на которого они попытались напасть и завладеть табельным оружием.
"С целью пресечения нападения сотрудник полиции в соответствии с законом "О полиции" применил табельное оружие. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте происшествия", — сообщили в управлении МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Напавшими оказались ранее судимые местные жители. В ходе проверки было установлено, что табельное оружие было применено правомерно. Управление проводит дальнейшую проверки в связи с инцидентом.
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