Участковый на Ямале убил рецидивиста в больнице

Участковый застрелил напавшего на него ранее судимого мужчину в больнице, где тот находился в стационаре, передает РИА "Новости"

Сообщается, что дежурная часть отдела МВД по городу Ноябрьску получила сообщение об агрессивном поведении двух предположительно пьяных пациентов в стационаре медицинского учреждения, после чего на место прибыл участковый, на которого они попытались напасть и завладеть табельным оружием.

"С целью пресечения нападения сотрудник полиции в соответствии с законом "О полиции" применил табельное оружие. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте происшествия", — сообщили в управлении МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Напавшими оказались ранее судимые местные жители. В ходе проверки было установлено, что табельное оружие было применено правомерно. Управление проводит дальнейшую проверки в связи с инцидентом.