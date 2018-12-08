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Работавший на ЦРУ российский полицейский обратился к Трампу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: «Россия 24»
Бывший сотрудник подмосковной полиции Евгений Чистов, отбывающий срок за государственную измену, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить своей матери и жене убежище. Об этом говорится в колонке Чистова для The Guardian.
«Мою жену уже допросила ФСБ. Она ездила в посольство США на Украине для получения туристической визы, но ей отказали и она была вынуждена вернуться домой, где военнослужащие напали на нее и запугали. Я написал два письма в ЦРУ (Центральное разведывательное управление США — прим. «Ленты.ру») с просьбой помочь и не получил ответа», — утверждает Чистов.
По словам осужденного, его родители — пенсионеры, но вынуждены работать из-за нехватки денег на лекарства.
«Из-за моего преступления, совершенного в пользу Соединенных Штатов, моя семья и я [подвергаемся] большой опасности в России. В США моя семья жила бы в безопасности», — пишет бывший полицейский. Он также призывает Трампа обменять его, напоминая, что в американских тюрьмах есть люди, осужденные за шпионаж в пользу Москвы.
Рассказывая о работе на ЦРУ во время службы в российской полиции, Чистов уточняет, что передал американской разведке некоторые секретные планы МВД и Минобороны, а также раскрыл своим кураторам имена нескольких сотрудников ФСБ. Свою мотивацию осужденный объяснил желанием свергнуть правительство, которое он считает «врагом русского народа».
«Меня обвиняли в продаже секретов за деньги, но это не так», — подчеркнул россиянин.
Евгений Чистов был осужден в ноябре 2015 года. Его признали виновным в государственной измене, совершенной в форме шпионажа, и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и попыталась в Верховном суде увеличить срок до 16 лет, но приговор был оставлен без изменений. Свою вину бывший полицейский признал.
По данным следствия, офицер в 2011 году установил контакт с ЦРУ и после вербовки в течение трех лет продавал американцам доступные ему по службе сведения, составляющие государственную тайну.
Помимо дела Чистова, в 2015 году стало известно о еще нескольких фактах сотрудничества российских силовиков с западными спецслужбами.
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