Источник: в Ростове-на-Дону вынужденно сел самолёт из-за смерти пассажира

Самолёт, следовавший рейсом Тель-Авив-Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти пассажира. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.

«Самолёт сел из-за смерти мужчины, были проблемы с сердцем, он лечился в Израиле», — приводит его слова ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время самолет отправится далее по маршруту в аэропорт Шереметьево

Ранее стало известно, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.

В феврале «Пятый канал» сообщал, что в аэропорту Красноярска сняли с рейса пожилого мужчину.