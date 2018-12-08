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Сотни россиян застряли на китайском острове
Сотни россиян застряли на китайском острове

Источник: в Ростове-на-Дону вынужденно сел самолёт из-за смерти пассажира 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Самолёт, следовавший рейсом Тель-Авив-Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти пассажира. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.
«Самолёт сел из-за смерти мужчины, были проблемы с сердцем, он лечился в Израиле», — приводит его слова ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время самолет отправится далее по маршруту в аэропорт Шереметьево.
Ранее стало известно, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.
В феврале «Пятый канал» сообщал, что в аэропорту Красноярска сняли с рейса пожилого мужчину.
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