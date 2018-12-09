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В Сети появилось видео с пьяным учителем, избивающим школьника 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В одной из групп "ВКонтакте", посвященной городу Сочи, появилась видеозапись, на которой, предположительно, нетрезвый учитель истории бьет в классе школьника.
Инцидент, как следует из описания видео, произошел в сочинской школе №4, при этом, поскольку участники записи легко одеты, события разворачивались еще в теплое время года.
Судя по комментариям пользователей под видео, нетрезвый педагог является преподавателем истории.
Представитель Управления МВД по Краснодарскому краю заявил в интервью телеканалу "360", что по факту инцидента назначена проверка, результаты которой станут известны в воскресенье утром.
Это не первый подобный инцидент в этом году. В сентябре руководство школы села Алтынжар в Астраханской области было уволено после того, как учитель рисования оскорбила и ударила ученика.
В ноябре учителя в Комсомольске-на-Амуре временно отстранили от работы после появления видео с избиением школьника, а в Томской области преподаватель несколько раз ударила головой о парту мальчика — ей, предположительно, не понравилось, что ученик отвлекался во время урока и чесал ногу.
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