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Пьяный учитель ударил школьника в Сочи 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Видео с учителем, который набросился на школьника и несколько раз его ударил, появилось в интернете. По поведению педагога можно сделать вывод, что он был нетрезв.
Кадры с преподавателем появились на странице «Типичный Сочи» в социальной сети, передаёт РЕН ТВ.
У мужчины на записи заплетается язык, он какое-то время не может найти учеников, которых окликает. Когда один ребёнок выходит к доске, учитель встаёт и несколько раз ударяет его.
По сообщению автора ролика, ситуация произошла в одной из сочинских школ, однако подтверждений этому факту пока нет. Лёгкая одежда людей на видео свидетельствует о том, что инцидент произошёл не зимой.
Ранее News.ru сообщал, что родители учеников школы № 37 в Комсомольске-на-Амуре написали открытое письмо в поддержку учительницы, избившей школьника. Подписи под ним поставили около трёх тысяч человек. В послании родители призывают ответственные лица, которые будут решать судьбу учительницы, не прибегать к «скорой расправе» и «шаблонным суждениям».
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