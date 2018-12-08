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Человек выпал из окна 12 этажа на юго-востоке Москвы
Москва24
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1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Комментарии
Человек выпал из окна жилого дома в Марьине, сообщает
Агентство "Москва"
.
Инцидент произошел по адресу: Батайский проезд, дом 65. Пострадавший упал с высоты 12 этажа и остался жив.
На месте случившегося работают экстренные службы города.
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