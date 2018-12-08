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На борту задержанного судна в Крыму нашли секретные документы 

Рамблер 1 час назад
На борту украинского катера «Никополь», который был задержан российскими пограничниками в Керченском проливе, был обнаружен контрольный лист, в нем содержалось предписание провести операцию в регионе «скрытно», заявил глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов, сообщает телеканал «Звезда».
«Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», — процитировал Шишов текст документа.
Он также отметил, что артиллерийские установки на украинских кораблях были заряжены и находились в приведенном к бою состоянии.
Ранее сообщалось, что житель Донецка узнал в одном из задержанных украинских моряков сотрудника СБУ, который его пытал.
25 ноября в районе Керченского пролива три украинских корабля нарушили границу России. Нарушители были задержаны. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы
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