Украинских провокаторов ранило осколками обшивки их катера

Как рассказал на том же брифинге первый замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский, стрельба, которую вынуждены были открыть российские пограничники, велась по винто-рулевой группе украинского катера, а не по людям. Первую помощь пострадавшим украинским морякам оказали через восемь минут после того, как командир катера "Бердянск" сообщил о раненых на борту и запросил помощь.

Перед этим в 20:58 "Бердянск" лег в дрейф в территориальном море России. По словам Вольского, в ходе осмотра задержанных кораблей украинских ВМС были обнаружены вооружение и боеприпасы в количестве, превышающем стандартный боекомплект.

Хотя Украина пытается представить своих задержанных моряков как военнопленных, в России их обвиняют в совершении уголовного преступления, уточнил Михаил Шишов. В соответствии с женевской Конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, считать их военнопленными нельзя, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны.

Всем 24 задержанным украинцам, по словам Шишова, было предоставлено право на один телефонный звонок. Этим правом воспользовались 10 задержанных, остальные отказались. Ко всем задержанным морякам были допущены консулы посольства Украины, также в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ им предоставили адвокатов-защитников, оказывающих им квалифицированную юридическую помощь.

ФСБ России собирает и фиксирует дополнительные доказательства расследуемого ведомством преступления в Керченском проливе, добавил Шишов. Прямую трансляцию брифинга представителей Федеральной службы безопасности РФ вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября опасно маневрировали в территориальных водах России. Корабли были остановлены российскими пограничниками. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. По словам президента России Владимира Путина, инцидент в Керченском проливе — предвыборная провокация Киева, связанная с низким рейтингом президента Украины Порошенко в преддверии выборов главы государства.