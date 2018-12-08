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В ФСБ раскрыли детали задержания украинских моряков в Керченском проливе 

РИА Новости 1 час назад
Украинские моряки, задержанные российскими пограничниками за нарушение государственной границы в Черном море, были ранены осколками поврежденной обшивки корпуса катера. Об этом заявил начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов на брифинге в МИА "Россия сегодня".
ФСБ озвучила главную цель провокации Украины в Керченском проливе
"То есть прямых пулевых ранений нет", — добавил он.
Помощь раненым оказали через восемь минут, добавил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский.
"В 20:58 "Бердянск" лег в дрейф в территориальном море России. На связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощь", — рассказал он.

Провокации с августа

Провокации и нагнетание напряженности в Азовском море началось примерно с августа, когда украинские пограничные катера стали угрожать кораблям российских пограничников применением оружия, рассказал Вольский.
По его словам, украинские военные заявляли в радиоэфире, что если российские корабли и катера приблизятся к ним меньше чем на 20 кабельтовых (3,5 километра), то по ним будет открыт огонь на поражение.
В частности, очередную попытку провокации украинские военные предприняли 24 октября, рассказал Вольский. Она заключалась в том, что бронекатера ВМС Украины "Лубны" и "Кременчуг" сопровождали в Керченский пролив судно под флагом Болгарии, вышедшее из Мариуполя.
Он подчеркнул, что российские пограничники, со своей стороны, не угрожали оружием украинским кораблям.
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