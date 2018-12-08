Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После давки в ночном клубе в Италии госпитализированы около 60 человек 

Газета.Ru + ещё 35 1 час назад
Фото: Reuters
В результате паники и давки на концерте в ночном клубе в итальянском городе Анкона госпитализировали около 60 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пожарной службы.
По его словам, пожарные помогали выводить посетителей из заведения, к настоящему времени их работа на месте происшествия завершена.
"Число погибших на данный момент составляет шесть. Теперь там находятся правоохранители, которые выясняют причины инцидента. Нам сообщили, что в больницы доставлено около 60 человек", — сказал представитель пожарной службы.
Также итальянский телеканал RAI News уточнил, что жертвами давки в ночном клубе стали пятеро несовершеннолетних подростков и женщина.
Ранее сообщалось, что в Италии при давке в ночном клубе погибли шесть человек.
Газета.Ru: последние новости
В квартире в Харькове нашли мумию В Калининграде приставы записались к должнику на фитнес Главу УФСИН по Амурской области наказали после истории с Цеповязом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров обвинил Запад в поддержке «выходок» Киева272
Над независимостью Русской церкви нависла угроза40
Принц Гарри обвинил брата в конфликте с Маркл2
«Они хотят свергнуть власть»49
России пытаются приписать «захват» еще одной страны57
Видео
00:48
России приписали «захват» еще одной страны
Европа Армия
26:08
Российский майонез привел к скандалу в Грузии
В мире
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
04:07
Над независимостью Русской церкви нависла угроза
Общество Конфликты
00:35
Принц Гарри обвинил брата в конфликте с Маркл
Шоу-бизнес
05:31
«Он стал „консильеры“ короля Шакро Молодого»
Криминал Общество
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение