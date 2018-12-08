Врезавшегося в толпу в Шарлоттсвилле признали виновным в убийстве

Суд присяжных признал Джеймса Алекса Филдса-младшего, который в августе 2017 года направил свой автомобиль в толпу в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), виновным в убийстве, передает в субботу телеканал NBC

Всего в результате наезда погибла одна девушка, еще 19 человек пострадали. Теперь обвиняемому, которого также признали виновным еще по девяти пунктам, связанным с нанесением ранений, грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Всего ему вменялось 30 преступных эпизодов на почве ненависти.

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.