Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врезавшегося в толпу в Шарлоттсвилле признали виновным в убийстве 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © AP Photo / Steve Helbe
Суд присяжных признал Джеймса Алекса Филдса-младшего, который в августе 2017 года направил свой автомобиль в толпу в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), виновным в убийстве, передает в субботу телеканал NBC.
Всего в результате наезда погибла одна девушка, еще 19 человек пострадали. Теперь обвиняемому, которого также признали виновным еще по девяти пунктам, связанным с нанесением ранений, грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Всего ему вменялось 30 преступных эпизодов на почве ненависти.
В августе 2017 года в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Преемница Меркель начала с нападок на Россию325
Назарбаев успокоил Украину70
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ433
США обвинили Россию в химатаке в Сирии300
Ципрас сделал Путину интересное предложение47
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение