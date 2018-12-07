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Дочь миллионера отправилась в кругосветку и пропала 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: соцсети
Дочка британского миллионера Дэвида Миллана пропала в Новой Зеландии во время кругосветного путешествия. Об этом сообщает Metro.
22-летняя Грейс перестала выходить на связь в субботу, 1 декабря. По словам ее отца, девушка никогда не переставала слать сообщения семье.
«Она закидывала нас фотографиями из своей поездки и выходила на связь со мной, ее мамой или братьями каждый день», — рассказал отец Грейс на пресс-конференции в Окленде. «Прошла уже неделя, и мы очень переживаем за ее здоровье», — добавил он со слезами на глазах.
Исходя из расследования, проведенного полицейскими, последний раз Грейс Миллан была замечена с мужчиной в отеле CityLife в Окленде. Ее сопровождающего опознали и допросили, однако полиция так и не смогла выйти на след девушки и найти доказательств какого-либо насилия.
По словам Дэвида Миллана, Грейс начала свое путешествие с Перу и приехала в Новую Зеландию две недели назад. «Я очень прошу всех, кто видел Грейс, говорил с ней и контактировал в последние дни, поделиться с нами деталями, неважно, насколько незначительными они будут», — призвал Миллан.
В июне в австралийском штате Квинсленд спасли туристку из Южной Кореи, которая потерялась в буше. Ей пришлось шесть дней выживать без еды и снаряжения. 25-летняя Чжухи Хан отправилась в одиночный поход к горе Тайсон. Она поднялась на гору, но сорвалась и потеряла сознание. Через пять часов туристка очнулась внизу. Она ползла через буш, пока не добралась до ущелья с водопадом. Там она шесть дней ждала помощи.
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