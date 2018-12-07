Дочь миллионера отправилась в кругосветку и пропала

Дочка британского миллионера Дэвида Миллана пропала в Новой Зеландии во время кругосветного путешествия. Об этом сообщает Metro.

22-летняя Грейс перестала выходить на связь в субботу, 1 декабря. По словам ее отца, девушка никогда не переставала слать сообщения семье.

«Она закидывала нас фотографиями из своей поездки и выходила на связь со мной, ее мамой или братьями каждый день», — рассказал отец Грейс на пресс-конференции в Окленде. «Прошла уже неделя, и мы очень переживаем за ее здоровье», — добавил он со слезами на глазах.

Исходя из расследования, проведенного полицейскими, последний раз Грейс Миллан была замечена с мужчиной в отеле CityLife в Окленде. Ее сопровождающего опознали и допросили, однако полиция так и не смогла выйти на след девушки и найти доказательств какого-либо насилия.

По словам Дэвида Миллана, Грейс начала свое путешествие с Перу и приехала в Новую Зеландию две недели назад. «Я очень прошу всех, кто видел Грейс, говорил с ней и контактировал в последние дни, поделиться с нами деталями, неважно, насколько незначительными они будут», — призвал Миллан.

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