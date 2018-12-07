Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В квартире в Харькове нашли мумию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине в одной из квартир Харькова было обнаружено тело женщины в состоянии мумификации, передает агентство УНН со ссылкой на управление украинской Нацполиции.
Сообщается. что тело погибшей нашли в квартире на улице Семена Кузнеца вчера, 6 декабря.
"На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей. В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, по данному факту организовано досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины — умышленное убийство с пометкой "естественная смерть".
Ранее сообщалось, что в доме на юге Москвы найдены пролежавшие 25 лет скелеты.
Газета.Ru: последние новости
В Калининграде приставы записались к должнику на фитнес На юге Москвы нашли снаряд от реактивной системы "Град" Россиянка облила кислотой священника на исповеди в Никарагуа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ51
Последняя речь Меркель и другие события дня11
Спасенная Розенбаумом девушка сделала заявление57
США сорвали крупную российскую оружейную сделку227
Германия дала ответ по санкциям против РФ6
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение